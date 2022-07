Elena Rybakina vence Wimbledon é a primeira cazaque a conquistar um Grand Slam

Elena Rybakina © EPA

Elena Rybakina tornou-se este sábado a primeira tenista cazaque a conquistar um torneio do Grand Slam, ao derrotar a tunisina Ons Jabeur, número dois mundial, em três 'sets' na final de Wimbledon.

Na relva do All England Club, em Londres, a tenista de 23 anos, nascida russa mas naturalizada cazaque em 2018, impôs-se com os parciais de 3-6, 6-2 e 6-2, em uma hora e 47 minutos, impedindo Jabeur de tornar-se a primeira tunisina, a primeira árabe e a primeira africana campeã de um torneio do 'Grand Slam'.

Pela primeira vez na final de um 'major', Rybakina é a mais jovem campeã de Wimbledon desde a checa Petra Kvitova em 2011.