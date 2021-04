Em 15 europeus, 15 medalhas. Telma Monteiro está na final dos -57 kg

© Nuno Veiga/EPA

A judoca Telma Monteiro garantiu uma medalha nos Europeus de Lisboa, ao apurar-se para a final dos -57 kg, ao derrotar a kosovar Nora Gjakova, por 'ippon', após mais de dez minutos de combate. A oponente da portuguesa vai ser a eslovena Kaja Kajzer.

Telma Monteiro vai lutar pelo título europeu, quando já tem cinco, e por aquela que será a 15.ª medalha da sua carreira na competição continental, na qual soma cinco ouros, duas pratas e sete bronzes.

Frente a Nora Gjakova, quarta do mundo e a mais cotada dos -57 kg em Lisboa, Telma Monteiro, 10.ª, garantiu a passagem à final já no prolongamento, com mais seis minutos de 'luta' no 'golden score' e mais quatro no tempo regulamentar.

"É forte mentalmente e justifica ser a melhor atleta do mundo"

O presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, está no pavilhão Altice Arena a acompanhar os combates e deixou, na TSF, elogios à prestação de Telma Monteiro: "É o forte dela, ela é assim mesmo. É forte mentalmente e justifica ser a melhor atleta do mundo, não há dúvidas sobre isso."

Kaja Kajzer, a adversária de Telma Monteiro na final, fica desde já avisada. "Da maneira que ela [Telma Monteiro] está, vai ganhar isto."

Ainda assim, para Jorge Fernandes não são favas contadas e, apesar de admitir que a portuguesa pode sair derrotada da final, lembra que as judocas "já se conhecem".

"Acredito que ela consiga ganhar", deseja.

João Crisóstomo de olhos postos no bronze

No torneio masculino, categoria de -66 kg, João Crisóstomo caiu nas meias-finais, mas ainda pode tentar uma medalha de bronze.

"Tudo é possível, acredito perfeitamente que qualquer atleta que participou na prova estaria em condições de lutar pelas medalhas", garante Jorge Fernandes.

Os combates de Telma Monteiro e de João Crisóstomo acontecem ainda esta tarde.