Em ano de superação mundial, os desportistas foram mais além. As melhores imagens de Tóquio 2020

Chegou ao fim a competição dos Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos da América foram o país com mais medalhas: 113, divididas por 39 de ouro, 41 de prata e 33 de bronze.

No segundo lugar do pódio, ficou a China com 88 medalhas e, em terceiro, a equipa da casa, o Japão, com 58 medalhas.

Portugal terminou com a melhor participação de sempre nuns Jogos Olímpicos.

Além de quatro medalhas: de ouro, para Pedro Pichardo, de prata para Patrícia Mamona, e duas de bronze para Fernando Pimenta e Jorge Fonseca, a delegação portuguesa conseguiu 11 diplomas olímpicos.