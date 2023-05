Em Arouca há uma casa cheia de "muito orgulho" e ideias próprias à espera do FC Porto

© Rui Manuel Farinha/AFP

É por Arouca que passa, na noite desta segunda-feira, um episódio importante da luta pelo título de campeão nacional de futebol: depois da vitória do Benfica sobre o SC Braga, o FC Porto tem de vencer para se recolocar a quatro pontos do Benfica, ao mesmo tempo que pode construir uma vantagem de cinco pontos sobre os bracarenses. Só que a tarefa não se adivinha fácil.

Uma equipa motivada e um estádio cheio são o que promete, na TSF, o presidente do FC Arouca, Carlos Pinho. Os anfitriões pensam sobretudo "no jogo que querem fazer", ainda que do outro lado esteja uma equipa "com ideias de ainda chegar ao título".

Um confronto de ideias: o campeonato contra o quinto lugar europeu.

Acontece que os arouquenses têm também na ideia um objetivo muito próprio: "ficar no quinto lugar", que dá acesso às pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa, e para isso prometem "um jogo interessante e bem disputado" com a vitória como meta.

"Vamos ter o estádio praticamente, uma festa em Arouca que muito nos orgulha", adianta desde já o responsável máximo pelo clube.

Jogadores arouquenses "estão confiantes".

Comandados por Armando Evangelista e a ocupar o quinto lugar da Liga com 48 pontos, mais um do que o Vitória SC, sexto, os jogadores da casa "estão confiantes pelo trabalho que têm vindo a fazer", mas há até uma motivação extra à do sonho europeu: é que o FC Porto é o único dos "três grandes" que os de Arouca nunca venceram.

Já na reta final da época, e em retrospetiva, Carlos Pinho elogia a "época interessante e bem trabalhada" pelo treinador e pela direção, motivo de "muito orgulho" pelo trajeto definido "logo de início".

O presidente do Arouca deixa elogios ao trabalho feito nesta época.

O Arouca-FC Porto está marcado para as 21h15 desta segunda-feira, tem relato na TSF e acompanhamento em tsf.pt.

Quanto a baixas, Tiago Esgaio está suspenso e o central João Basso - melhor defesa do último mês da Liga - só sabe se vai a jogo quando for reavaliado, apurou a TSF.

Do lado portista, o treinador Sérgio Conceição está suspenso e não vai para o banco de suplentes, tal como Uribe. Assim, o meio-campo deve ser entregue a Grujic e Eustáquio.