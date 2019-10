Taça de Portugal: Benfica em Vizela. FC Porto recebe o V. Setúbal

O troféu da Taça de Portugal © Nuno Fox/Lusa

Os 32 clubes ainda em prova ficaram a conhecer os adversários da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O Benfica vai a Vizela defrontar a equipa da segunda liga. Já o FC Porto recebe o Vitória de Setúbal, que defrontou o Águias do Moradal na eliminatória passada.

O Alverca, que derrotou o Sporting, vai jogar a Vila do Conde, em mais um confronto com uma equipa da Liga NOS. O Sintra Football Club, uma das equipas sensação na prova, vai receber o Marinhense, num duelo entre formações do Campeonato de Portugal.

O Sporting de Braga recebe o Gil Vicente, num "clássico" do Minho.

Os jogos estão agendados para o fim de semana de 24 de novembro.

Confira os 16 jogos da quarta eliminatória:

FC Porto x Vitória FC

SC Braga x Gil Vicente

FC Vizela x SL Benfica

Pedras Salgadas x Canelas 2010

Varzim x Loures

Leixões x Santa Clara

Anadia x Beira-Mar

Sertanense x Farense

Paços de Ferreira x AD Sanjoanense

Famalicão x Académica de Coimbra

Académico de Viseu x Feirense

Moreirense x Mafra

SC Espinho x Arouca

Sintra Football x Marinhense

Rio Ave x FC Alverca

GD Chaves x Belenenses SAD

O Sporting é o detentor do troféu, mas este ano haverá novo vencedor. A equipa de Alvalade foi a grande surpresa da eliminatória passada, onde foi eliminada pelo Alverca. Benfica e FC Porto seguiram em frente na prova.

Competem na 4ª eliminatória 11 clubes da "elite" do futebol português, sete clubes da 2.ª Liga e 14 do Campeonato de Portugal.

Para além do Sporting, também Marítimo, Boavista, Vitória de Guimarães, Tondela, Desportivo das Aves e Portimonense foram eliminados da competição, surpreendidos por equipas de escalões inferiores.