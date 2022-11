Por Carolina Rico 26 Novembro, 2022 • 13:30 Partilhar este artigo Facebook

Portugal prossegue este sábado com a preparação para o embate com o Uruguai, da segunda jornada do Grupo H do Mundial 2022 de futebol no Catar.

"Estamos focados no jogo contra o Uruguai, estamos a preparar-nos bem", assegura Gonçalo Ramos em declarações aos jornalistas, confiante na vitória: "Uma seleção com a nossa qualidade tem de ser favorita em qualquer jogo. Nunca olhamos para nenhum jogo a pensar no empate, porque é meio caminho andado para que as coisas não corram da melhor maneira."

Entrar a ganhar foi "começar com o pé direito", destaca o avançado, considerando que seria importante vencer na segunda-feira para assegurar, desde já, a vantagem. "É importante ganhar já o segundo jogo. Quanto mais rápido nos apurarmos, melhor, para evitarmos azares."

O Uruguai é uma "equipa muito forte, muito perigosa", assume. Quanto ao "amigo" Darwin Núñez, com quem partilhou a linha avançada no Benfica, Gonçalo Ramos não tem dúvidas: "estamos preparados para o enfrentar".

Questionado sobre Diogo Costa, Gonçalo Ramos garante que o guarda-redes está "a 100%", preparado para enfrentar o Uruguai. "São momentos que podem acontecer a qualquer jogador. Foi um momento menos feliz", nota.

O jornalista António Botelho resume a conferência de imprensa no Catar

A sessão de treino está agendada para as 17h15 locais (14h15 em Lisboa), no centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha.

A equipa das quinas defrontará o Uruguai na segunda-feira, às 22h00 (19h00), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro, pelas 18h00 (15h00), com relato na TSF.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Catar.