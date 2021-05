© Gerardo Santos/Global Imagens

Por TSF 12 Maio, 2021 • 12:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting venceu esta terça-feira o Boavista em Alvalade e confirmou o título de campeão nacional. Com milhares de adeptos no exterior do estádio, os leões bateram os axadrezados por 1-0, com golo de Paulinho, que ficará na história. No rescaldo da vitória do Sporting, a TSF emite o jornal de desporto das 12h30 a partir do Museu do Sporting, com o antigo avançado Manuel Fernandes. Acompanhe aqui em direto.