Em Genebra, a Casa do Benfica abre portas a adeptos de todas as cores para ver o Portugal-Suíça

Portugal volta este domingo a enfrentar a Suíça, que só soma derrotas no grupo A2 da Liga das Nações de futebol, num encontro da quarta jornada que não poderá contar com Cristiano Ronaldo, João Moutinho e Raphaël Guerreiro.

A partida está marcada para a cidade de Genebra, onde vivem muitos emigrantes portugueses. O repórter da TSF Pedro Castelo encontrou alguns na Casa do Benfica, onde as portas estão abertas adeptos de todas as cores.

Ouça aqui a reportagem na casa do Benfica de Genebra (com sonoplastia de José António Barbosa)

Após três de seis jornadas, Portugal lidera o agrupamento, com sete pontos, contra cinco da Espanha, quatro da República Checa e nenhum da Suíça.



O segundo duelo da poule entre Portugal e Suíça está agendado para as 20h45 locais (19h45 em Lisboa) e será dirigido pelo croata Fran Jovic.