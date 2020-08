Em poucas palavras: de Jesus, Vieira quer "hegemonia" nacional e "ganhar na Europa"

© António Cotrim/Lusa

Foi com poucas palavras, mas com intenção nelas, que o presidente do Benfica oficializou, esta segunda-feira, o regresso de Jorge Jesus como treinador encarnado. A mensagem do líder benfiquista pode até ser resumida numa só frase: "Esperamos voltar a ter a hegemonia completa do futebol português e ganhar na Europa."

Parco em palavras, o líder benfiquista começou por destacar o "bairrismo" do próprio, de Jorge Jesus e de Rui Costa, o terceiro elemento da cerimónia que decorreu na academia do Benfica. Depois, acabou por acrescentar que "o Benfica é o povo".

"Hoje começa um ciclo novo no Benfica", assegurou Vieira num sorriso disfarçado para os dois homens que lideram o futebol encarnado. Ao "Jorge", Vieira prometeu "tudo o que esteja ao alcance para que a família benfiquista seja feliz nos próximos anos".

Por entre as dificuldades que antevê para os próximos tempos - seja para o Benfica ou para o "povo português" - Vieira quis deixar claro que "se o Benfica conquistar tudo o que tem a conquistar, a grande maioria deste país será feliz".

Foi para fechar o discurso que Vieira escolheu a mensagem mais forte: "Esperamos voltar a ter a hegemonia completa do futebol português e ganhar na Europa. É esse o nosso sonho."

Seguiu-se um antigo camisola 10 que é hoje administrador: Rui Costa. E como camisola 10 que foi, escolheu recordar as palavras de há dez anos para se dirigir a Jesus.

"Jorge, podia fazer hoje as minhas palavras aquelas que fiz em 2010." O olhar de Rui Costa desviou-se, então, para os dez troféus que ladeavam o palco desta tarde.

"Que consigas aumentar todos estes troféus que conseguiste conquistar no Benfica", pediu-lhe o antigo jogador, deixando uma certeza: a de que "a estrutura" vai dar "todo o apoio" ao treinador. "Bem-vindo Jorge", rematou Rui Costa.