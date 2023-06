Em Ribeira d'Ilhas há dois jovens à procura de uma surpresa na liga de surf

© Carlos Alberto/Global Imagens

Arranca este sábado, 10 de junho, a terceira etapa da Liga Meo Surf. Desta vez o destino é a Praia de Ribeira D"Ilhas, na Ericeira. Uma praia que Martim Nunes e Gabriela Dinis conhecem bem.

"Surfei aqui muitas vezes em Ribeira d"ilhas. Parece que o mar vai estar pequeno, mas espero que seja o melhor campeonato possível", explica Martim Nunes, de 19 anos, o líder da classificação dos mais jovens da Liga Meo Surf.

A prova que começa este sábado depende por isso de uma questão de instinto. "Quando o mar está assim é uma questão de não desperdiçar oportunidades. Estou agora mesmo a sair do mar com o Vasco Ribeiro [rival na liga], estivemos a surfar um pouco. É por o pé na prancha, sentir a onda, e tentar estar preparado".

No quadro masculino lideram os surfistas Guilherme Ribeiro e Vasco Ribeiro, mas Martim Nunes promete dar luta.

Martim Nunes antecipa a prova deste sábado 00:00 00:00

"Treinar com pessoas assim, que nos puxam, é sempre muito bom. Ainda para mais com pessoas que conhecemos, que nos obrigam a ser melhores", aponta. "O meu objetivo é fazer o meu surf e divertir-me. O resto virá por acréscimo".

No setor feminino, Gabriela Dinis aponta ao topo. "Sinto que à semelhança das duas primeiras etapas quero dar o meu melhor. Fazer o melhor que consigo em cada heat. O nível da liga de surf é muito bom, sei que estou a competir com atletas de nível muito alto", explica a atleta de 18 anos.

Gabriela Dinis promete dar o seu melhor numa competição onde há atletas de "nível muito alto" 00:00 00:00

"São as ondas que mais gosto de surfar. As previsões apontam para o mar algo pequeno, mas é igual para todas. Comecei o ano com uma vitória e claro que a luta pelo título é um objetivo. Quero estar também na final mundial júnior, ou seja, ficar em 1º ou 2º no ranking europeu júnior".

No setor feminino, Francisca Veselko e Gabriela Dinis lideram à partida para a terceira etapa da Liga Meo Surf. Uma prova que arranca este sábado na Ericeira. A elite do surf nacional vai surfar na primeira divisão portuguesa até ao dia 12 de junho em Ribeira d"Ilhas.