Emanuel Ferro garante "melhor onze" do Sporting para terminar na liderança

Emanuel Ferro, treinador-adjunto de Silas

O treinador-adjunto Emanuel Ferro assegurou esta quarta-feira que o Sporting vai apresentar-se com o "melhor onze" para vencer o LASK Linz, no encontro de quinta-feira, e confirmar a liderança do grupo D da Liga Europa de futebol.

O adjunto de Silas falava em conferência de imprensa de antevisão à partida da sexta e última jornada da fase de grupos, na Áustria, em que o empate será suficiente para segurar a vitória na poule.

"Este jogo serve para o Sporting procurar, mais uma vez, a vitória. É a intenção única deste jogo e o onze que vai entrar amanhã [quinta-feira] não vai ser de segunda linha, vai ser de primeira linha. O melhor onze está preparado para a vitória", vincou.

Além de querer conquistar os três pontos, Emanuel Ferro referiu que é mais um jogo para os 'leões' "crescerem e mostrarem qualidade de jogo".

"Vai ser um Sporting, como sempre, com ambição, a crescer na sua forma de jogar, a mostrar qualidade de jogo e a impor a ideia de organização tática. Amanhã [quinta-feira] não será diferente, de querer ganhar cada jogo", declarou.

Num jogo em que os habituais titulares Mathieu e Luciano Vietto, por opção, e Bruno Fernandes, por castigo, não vão poder dar o seu contributo, o técnico apenas comentou a ausência do capitão leonino.

"Tem um papel importante, o destaque que tem e é uma figura importante como capitão. Será um jogo sem o Bruno, mas entraremos com onze na mesma e um coletivo forte", garantiu.

Também o avançado português Rafael Camacho marcou presença na conferência para dizer que prevê um encontro equilibrado diante dos austríacos, em que espera dar o seu contributo.

"É um jogo em que poderá vir a ser 50/50, mas estamos preparados. Vamos dar o nosso melhor, queremos ganhar. O que é importante para mim é ajudar a equipa e, quando me chamarem, vou mostrar o que sei fazer", disse.

O Sporting, líder do grupo, com 12 pontos, defronta na quinta-feira o LASK, segundo, com 10, em Linz, em jogo da sexta e última jornada do grupo D da Liga Europa, com início às 17h55 (hora de Lisboa) e arbitragem do escocês William Collum.