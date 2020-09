Emanuel Ferro quer "desempenho concretizador" do Sporting frente ao Aberdeen

© André Vidigal / Global Imagens

Por Lusa 23 Setembro, 2020 • 22:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador adjunto do Sporting Emanuel Ferro apontou hoje a um "desempenho concretizador" para vencer os escoceses do Aberdeen, num "jogo de muita importância", a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.

"Será um jogo de muita importância para nós, como são todos os jogos. Como é a eliminar, temos de ter um desempenho concretizador. Foi para isso que nós trabalhámos e é para isso que estamos preparados", expressou, em conferência de imprensa de antevisão à partida, no estádio José Alvalade, em Lisboa.

À espera de "um adversário que se pode apresentar de várias maneiras e que beneficia de uma estabilidade rara ao nível técnico", Emanuel Ferro indicou a necessidade do Sporting recordar o 'fator casa', o que, mesmo sem adeptos presentes no estádio devido à pandemia de covid-19, poderá levar os 'leões' à conquista de "um bom resultado".

"Sabemos que estamos a jogar no nosso estádio e que queremos impor o nosso jogo, acreditando que isso nos leva a um bom resultado. Estamos muito convictos de que o trabalho que fizemos nos dará a melhor oportunidade de fazer um bom jogo amanhã [quinta-feira]", frisou.

A ausência do treinador Rúben Amorim - que, tal como nove futebolistas, está infetado com covid-19 - não aumenta a responsabilidade de Emanuel Ferro, que assegura ser "sempre máxima", apoiada pelo "fortalecimento da ligação dos jogadores e identificação ao clube", surgida numa pré-época "muito bem conseguida".

Também na sala de imprensa, o defesa central Luís Neto reconheceu que o Sporting vai ter de igualar o Aberdeen "no compromisso, seriedade, foco, trabalho e, em alguns momentos, na intensidade", sabendo os pontos fortes do conjunto escocês e revelando a mensagem que deixou à restante equipa, enquanto um dos jogadores mais experientes do plantel.

"Aquilo que eu digo é que amanhã [quinta-feira] só temos 90 minutos para deixar tudo em campo. Não há margem de erro", afirmou, admitindo que "o compromisso tem de elevar o coletivo muito acima do individual".

Sporting e Aberdeen defrontam-se na quinta-feira, pelas 20:00, no estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo único da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, com arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic.