Jornada a jornada. As imagens do percurso do FC Porto até ao 30.º título nacional

Uma foto por jornada até à festa do 30.º título dos dragões, que começou com a vitória no Estádio do Dragão frente à B SAD por 2-0 e terminou com uma vitória na Luz por 1-0.

Por TSF 07 Mai, 2022 • 21:38

O FC Porto é o novo campeão nacional de futebol, sucedendo ao Sporting.

O 30.º título dos dragões foi garantido a uma jornada do fim após vencer o Benfica por 1-0, mas o início da história foi no Estádio do Dragão, em agosto, frente à B SAD.