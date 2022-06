Emma Raducanu bate Alison van Uytvanck e avança no torneio de Wimbledon

Emma Raducanu © Andy Rain/EPA

A tenista britânica Emma Raducanu venceu a belga Alison van Uytvanck na primeira ronda do torneio de Wimbledon, no Reino Unido.

A jovem de 19 anos conquistou a vitória em dois sets. No primeiro, até foi a belga a quebrar primeiro o serviço, mas Raducanu conseguiu reverter a situação e vencer por 6-4. O mesmo resultado verificou-se no segundo set, que deu a vitória na partida para deleite do público da casa assistiu ao jogo no Court Central de Wimbledon.

"É uma sensação incrivelmente especial estar de volta a Wimbledon", começou por revelar a britânica que sentiu o apoio do público desde que pisou o terreno de jogo.

"Quero agradecer a todos os que aqui têm estado a apoiar", concluiu a tenista que venceu o US Open no ano passado.

A participação de Emma Raducanu no torneio de Wimbledon esteve em dúvida, devido a lesão, mas já está na segunda ronda da competição.