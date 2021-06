Emoção e lágrimas na despedida de Sérgio Ramos do Real Madrid

Sérgio Ramos © Andy Rain/EPA

Chegou o dia que marca o fim da relação entre Sérgio Ramos e o Real Madrid. Com o contrato prestes a terminar, as duas partes não chegaram a acordo para a renovação. Na manhã desta quinta feira, na Cidade Desportiva de Valdebebas, realizou-se a cerimónia de despedida do jogador espanhol, que esteve acompanhado pelo presidente Florentino Pérez, pela sua família e por representantes do clube.

Depois da intervenção inicial do presidente, o jogador subiu ao palco da cerimónia e admitiu que este é um dos momentos mais difíceis da carreira, para o qual não estava preparado. Durante uma pausa carregada de emoção, onde não conteve as lágrimas, ouviu-se um enorme aplauso da plateia, seguido do agradecimento de Sérgio Ramos a toda a família, onde recordou a chegada ao Real Madrid, com apenas 19 anos.

O astro espanhol aproveitou também para agradecer a toda a estrutura do clube, nomeando o presidente, os colegas de equipa e treinadores, todos os funcionários e, por fim, em mais um momento de grande emoção, todos os adeptos madridistas.

Sérgio Ramos Iniciou a sua carreira profissional no futebol, nas camadas jovens do clube da cidade que o viu nascer, o Sevilha. No ano de 2002, ascendeu ao plantel principal, vindo da equipa de juniores do clube. Dois anos depois, no dia 1 de fevereiro de 2004, estreou-se na primeira liga espanhola, num jogo frente ao Deportivo de La Coruña, em que entrou para ocupar o lado direito do meio campo. Essa será uma das principais características da carreira de Sérgio Ramos, a pluralidade de posições que ocupou antes de se fixar como defesa central.

De médio direito a médio defensivo, passando por defesa lateral capaz de fazer os dois flancos, o espanhol teve um início de carreira que prometia bastante. E tanto prometeu, que acabou por cumprir, quando o Real Madrid o contratou, em 2005, pela módica quantia de 30 milhões de euros, na transferência mais cara do futebol espanhol na altura. Carregando o peso da camisola número quatro, do mítico e antigo central do Real, Fernando Hierro, Sérgio Ramos passou os seguintes 16 anos ao serviço dos merengues.

Jogou 671 partidas, marcou 101 golos e venceu, no total, 22 títulos, dentro deles quatro Champions League, quatro Mundiais de Clubes, cinco campeonatos espanhóis e duas Taças do Rei. Muitas vezes polémico, mas sempre considerado um ícone do clube, pela forma aguerrida com que jogou, o defesa central abandona o Real Madrid após 16 temporadas consecutivas.