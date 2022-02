Empate entre Arouca e Moreirense mantém ambos em alerta. Veja os golos

Por Lusa 26 Fevereiro, 2022 • 23:45 Partilhar este artigo Facebook

O Arouca e o Moreirense empataram este sábado 1-1, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que mantém as duas equipas na parte baixa da tabela.

O Moreirense, que tinha regressado aos triunfos na última ronda, ao receber e vencer o Belenenses SAD 4-1, adiantou-se ainda na primeira parte, com um golo de Yan Matheus, aos 44 minutos, mas os arouquenses, que somaram o terceiro jogo seguido sem vencer, igualaram na segunda, com um tento de Bruno Marques, aos 79, numa altura em que os 'cónegos' atuavam com menos um, por expulsão com segundo amarelo de Fábio Pacheco, aos 65.

Com este empate, o Arouca ocupa a 14.ª posição, com 22 pontos, enquanto o Moreirense, que ainda viu Ibrahima Camará falhar uma grande penalidade, aos 82 minutos, é 17.º e penúltimo, com 20.