© Paul Ellis/AFP

Por Gonçalo Teles 10 Abril, 2022 • 18:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Manchester City e Liverpool empataram, este domingo, 2-2 em jogo da 32.ª jornada da Premier League, resultado que mantém as equipas separadas por um ponto, com vantagem para a equipa de Pep Guardiola.

O belga Kevin De Bruyne inaugurou o marcador logo aos cinco minutos de jogo, com um remate de pé esquerdo, mas o português Diogo Jota, aos 13', empatou a partida.

Gabriel Jesus marcou ainda na primeira parte, aos 36', colocando o City em vantagem ao intervalo.

Sadio Mané, aos 46', assinou o segundo golo da equipa treinada por Jürgen Klopp e fixou o resultado final em 2-2.

O Manchester City soma assim 74 pontos, mais um do que o Liverpool, e mantém-se na liderança da Premier League com mais 12 pontos do que o terceiro classificado Chelsea.