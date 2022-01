Marco Baixinho e Musa disputam a bola © Manuel Fernando Araújo/Lusa

O Boavista confirmou-se esta sexta-feira como o rei dos empates da Primeira Liga portuguesa de futebol, ao somar o 10.º em Paços de Ferreira (1-1), em encontro da 19.ª jornada da prova.

A formação da casa adiantou-se aos 42 minutos, graças a uma grande penalidade concretizada pelo defesa esquerdo internacional luso Antunes, mas, aos 85, o suplente Kenji Gorré, do Curaçau, restabeleceu a igualdade.

Na classificação, o Boavista, que tinha batido em casa o adversário de hoje por 3-0 e pontuou pelo quinto jogo consecutivo (uma vitória e quatro empates), continua no 10.º lugar, com 19 pontos, os mesmos do Paços de Ferreira, 11.º.