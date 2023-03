Empresário César Boaventura acusado de corrupção para favorecer Benfica

César Boaventura © Global Imagens (arquivo)

Por Bruno Sousa Ribeiro 27 Março, 2023 • 19:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério Público (MP) acusou o empresário César Boaventua de quatro crimes de corrupção desportiva: três na forma consumada e um na forma tentada.

Em causa estão suspeitas de ofertas de dinheiro aos jogadores Lionn, Cássio, Marcelo (que representavam o Rio Ave) e Romain Salín (jogador que representava o Marítimo) para favorecerem interesses do Benfica.

Em sentido contrário, as suspeitas contra a SAD encarnada foram arquivadas pelo facto de Boaventura não ter qualquer cargo de liderança na estrutura.

O despacho do MP, a que a TSF teve acesso, recorda que as abordagens aos jogadores tiveram lugar dias antes do Rio Ave-Benfica, disputado a 24 de abril de 2016 (31ª jornada) e Marítimo-Benfica, realizado a 8 de maio e referente à 33ª jornada.

O mesmo documento acrescenta que o arguido era conhecido como empresário desportivo e mantinha uma relação de confiança e proximidade com Luís Filipe Vieira, na altura presidente do Benfica, e consequentemente com a SAD encarnada.