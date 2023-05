O jogador do Famalicão Santiago Colombatto © Manuel Fernando Araújo/Lusa

Por Miguel Jorge Fernandes 05 Maio, 2023 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jogador do Famalicão Santiago Colombatto recorreu à rede social do Instagram para responder ao capitão do FC Porto, sobre o alegado insulto racista.

Santiago Colombatto partilhou um discurso que o treinador argentino Marcelo Bielsa fez quando era treinador do Marselha: "mesmo que vos pareça impossível, não reclamem de nada, engulam o veneno. Aceitem a injustiça que tudo se equilibra no final", pode ler-se na imagem partilhada pelo médio do Famalicão.

Esta sexta-feira de manhã, o boletim informativo do Porto "Dragões Diário", confirmou que Pepe apresentou uma queixa junto da Polícia de Segurança Pública, logo no final do jogo.

O defesa central acusou Colombatto de o ter chamado de "mono", que quer dizer macaco em espanhol, durante o jogo com o Famalicão, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"É triste isto acontecer entre atletas deste nível. Infelizmente, o árbitro não teve coragem, ouviu perfeitamente que ele me chamou 'mono'. Todo o mundo sabe o que é, é macaco em espanhol", revelou o defesa, na quinta-feira à noite.

Pepe confessou-se também "dececionado" com o árbitro e explicou que, por isso, não o cumprimentou no final: "Tinha autoridade e provas para poder mudar uma história negra do futebol e não teve coragem para isso. É inadmissível."

Mais tarde, confrontado com esta acusação, o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, garantiu que quem quer que tenha acusado Colombatto "é mentiroso".

"Sejam jogadores, treinadores, dirigentes ou polícia, quem disse que o Santiago Colombatto chamou alguma coisa é mentiroso", acusou. O técnico famalicense acrescentou ainda que "é testemunha" e acredita no jogador, acabando por assinalar que "nem é preciso testemunha, é mentira e ponto final".

O FC Porto apurou-se na quinta-feira para a final da Taça de Portugal de futebol pela 33.ª vez na sua história, ao vencer por 3-2 na receção ao Famalicão, em jogo da segunda mão das meias-finais, após prolongamento.

Após terem vencido em Vila Nova de Famalicão na semana passada, por 2-1, os detentores do troféu viram os minhotos empatarem a eliminatória, com golos de Cádiz (21 minutos) e Iván Jaime (75), com Galeno a fazer o tento portista (28, de grande penalidade).

Contudo, quando tudo indicava que a meia-final seria decidida no desempate por grandes penalidades, Otávio (120+1 minutos) e Evanílson (120+4) carimbaram a qualificação do FC Porto, que terá pela frente o Sporting de Braga na final da Taça de Portugal, agendada para 04 de junho, no Estádio Nacional.