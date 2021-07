"Entendeu-se que a melhor forma era, até ao final do ano, dar a voz aos sócios"

© Diana Quintela/Global Imagens

Um dos vice-presidentes do Benfica, Jaime Antunes, defende a decisão de "dar a voz" aos sócios. Depois de uma reunião de quatro horas, realizada no estádio da Luz, os órgãos sociais decidiram que o clube irá realizar eleições antecipadas até ao final do ano.

À TSF, Jaime Antunes explica que o momento de realização do ato eleitoral não é ao acaso. O vice-presidente encarnado destaca a importância das "grandes questões que o clube tem de resolver".

"O empréstimo obrigacionista que está em curso e que seja um êxito. A preparação das equipas de futebol e das modalidades, sobretudo a de futebol, que vai participar agora no início de agosto, na pré-eliminatória da Liga dos Campeões e portanto há todo um plano de intervenção nos plantéis", justificou.

Luís Filipe Vieira, que suspendeu funções na presidência do Benfica, foi um dos quatro detidos numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.

Vieira, que está em prisão domiciliária até à prestação de uma caução de três milhões de euros, e proibido de sair do país, está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.

Segundo o Ministério Público, o empresário provocou prejuízos ao Novo Banco de, pelo menos, 45,6 milhões de euros, compensados pelo Fundo de Resolução.