Enterro de Pelé percorre Santos com Lula e muitos polícias

© Isaac Fontana/EPA

Por João Almeida Moreira, correspondente em São Paulo 03 Janeiro, 2023 • 06:20

A cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo, está parada por causa do enterro de Pelé. O jogador começou a ser velado na madrugada de segunda-feira, na Vila Belmiro, o estádio do Santos Futebol Clube.

Às 10 horas da manhã locais desta terça-feira (sete horas no horário de Lisboa), realiza-se o cortejo do corpo do Rei do Futebol por diversas regiões da cidade: da Vila Belmiro irá para o Memorial Necrópole Ecuménica, que fica a menos de um km do estádio.

O funeral, no entanto, passará por um outro bairro, o Canal 6, onde vive dona Celeste, a mãe de Pelé, ainda viva, aos 100 anos, completados no passado dia 20 de novembro.

A prefeitura de Santos, por causa do enorme fluxo de fãs de Edson Arantes do Nascimento previsto na região do estádio, bloqueou 12 ruas.

E a polícia militar já informou que, dada a presença de autoridades brasileiras e internacionais, vai destacar agentes do Comando de Policiamento da Capital, São Paulo, do policiamento Metropolitano, do Policiamento do Interior-6, do Policiamento de Choque, do Policiamento Rodoviário, do Policiamento de Trânsito, do Comando de Aviação e do Corpo de Bombeiros.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, já está desde segunda-feira em Santos, acompanhado do presidente da Conmebol, o organismo que gere o futebol na América do Sul, Alejandro Domínguez, e do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues. O governador de São Paulo, senadores, deputados e juízes do Supremo Tribunal Federal também já passaram no local. Lula da Silva, recém-empossado presidente do Brasil, vai à cerimónia.

Clubes e jogadores a atuar na Europa, como Neymar, também formado no Santos, enviaram coroas de flores ou fazem-se representar por familiares.

Em paralelo, a imprensa brasileira e internacional realiza cobertura intensa e ao vivo do enterro.