Entrada do PSG na SAD do Braga "é um investimento que demonstra a atratividade do futebol nacional"

O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia © Artur Machado / Global Imagens

Os donos do PSG compraram parte da SAD do SC Braga e o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, diz que compete à CMVM assegurar a integridade da operação.

A compra de cerca de 20% da SAD do Sporting de Braga por parte dos donos do PSG comprova que o futebol português está a tornar-se cada vez mais atrativo para os grandes investidores. É o que revela, à TSF, o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, que saúda esta operação.

"É um investimento que demonstra a atratividade do futebol nacional, esperando que seja cada vez mais competitivo no futebol internacional. É esse o objetivo para o qual concorre a revisão do regime jurídico das sociedades desportivos, ou seja, para que o nosso mercado seja cada vez melhor para os investidores", explica o Secretário de Estado do Desporto, que assegura que "isso vai aumentar a nossa competitividade no plano europeu e internacional."

Recorde-se que o SC Braga informou, esta segunda-feira, que a Qatar Sports Investment, proprietária do Paris Saint Germain, adquiriu 21,67 por cento da SAD do clube bracarense. João Paulo Correia diz, à TSF, que compete à CMVM vigiar a operação: "Trata-se de uma operação que dimensão financeira e desportiva. A dimensão financeira é da alçada da CMVM, a quem compete assegurar a integridade da operação. Este é um ponto que convém ficar bem claro", explica o governante, acrescentando que "do ponto de vista desportivo representa a entrada no mercado português de um dos maiores investidores internacionais."