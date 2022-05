Entregou-se à PJ o segundo suspeito da morte de adepto nos festejos do FC Porto

Instalações da PJ no Porto, onde Renato Gonçalves está detido © José Carmo/Global Imagens

Entregou-se às autoridades, esta manhã, um dos suspeitos da morte de um adepto nos festejos do título do Futebol Clube do Porto. O homem em causa é Marco Gonçalves, o pai de Renato Gonçalves, outro dos suspeitos do crime, que já se encontrava detido.

Renato, de 19 anos, foi detido, há uma semana, pela Polícia Judiciária (PJ) e presente, no dia seguinte, a um primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, que determinou a aplicação de prisão preventiva.

De acordo com o jornal Record, agora, o pai de Renato, Marco, fez chegar ao Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto um requerimento dando conta de que pretendia entregar-se e de que quer responder perante a Justiça pelas suspeitas de ofensas corporais agravadas.

Segundo o Jornal de Notícias, Marco Gonçalves não prestou declarações sobre os factos ocorridos na Alameda do Dragão e saiu em liberdade, tendo sido constituído arguido pelo crime de ofensas à integridade física.

Igor Silva, de 26 anos, morreu, na sequência de um esfaqueamento, durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto, junto ao estádio do Dragão. A agressão mortal deveu-se a "desavenças" entre a vítima, o agressor e a família deste, havia adiantado à agência Lusa fonte policial.

A vítima ainda foi transportada "em paragem cardiorrespiratória" para o Hospital de São João e sujeita a "manobras de reanimação", mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Notícia atualizada às 13h10