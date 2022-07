Enzo despede-se do River Plate antes de vestir a camisola do Benfica

© Juan Ignacio Roncoroni/EPA

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o médio Enzo Fernández admite que desde que começou no futebol, "sabia que cores queria utilizar".

"Cumpri o sonho de vestir esta camisola, jogar, gritar golos até ser campeão. Despeço-me de casa, de um público incrível, de um plantel e de uma equipa técnica que me ajudou a fazer este caminho. Vou levar estas recordações comigo. Obrigado e até já", disse o argentino numa publicação vídeo em que partilha os melhores momentos a jogar pelo River Plate.

Enzo Fernández deve viajar nos próximos dias para a Europa e ser apresentado como reforço para a equipa do Benfica, liderada por Roger Schmidt.

As águias vão gastar dez milhões de euros na compra de 75% dos direitos económicos do jogador. O valor pode aumentar mais oito milhões de euros com bónus variáveis.