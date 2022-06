Enzo Fernández confirmado no Benfica e Angelo Fulgini na lista para a posição "10"

Enzo Fernandez © AFP

Por Tiago Santos 23 Junho, 2022 • 12:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Enzo Fernández vai ser jogador do Benfica. Os encarnados confirmam esta quinta-feira que chegaram a um princípio de acordo para a contratação do médio do River Plate.

Relacionados Nadadora Anita Álvarez salva por treinadora após desmaiar na piscina

Num comunicado enviado à CMVM, o Benfica explica que adquire 75% dos direitos económicos do jogador argentino. As águias pagam 10 milhões de euros por 75%, mas o valor do negócio pode chegar aos 18 milhões se forem atingidos determinados objetivos.

Rui Pedro Braz está na Argentina para fechar a contratação. O jogador tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, mas o Benfica abdica de parte do passe do atleta para fazer o negócio por um valor inferior.

Ainda está por definir quando chega Enzo Fernández a Portugal. O jogador já disse publicamente que quer jogar o que falta da Taça da Libertadores pelo River Plate. O clube também quer reter o jogador embora o jornal argentino Olé garanta que já está escolhido o jogador que o River Plate vai contratar para o lugar de Enzo.

O River joga na próxima semana o primeiro jogo dos oitavos de final da competição com o Vélez Sarsfield, uma eliminatória que fica decidida até 7 de julho. O calendário da Libertadores indica que apenas o jogo da segunda-mão das meias-finais e a final estão agendadas para depois do fim do prazo para inscrição de jogadores na Europa, 31 de agosto. Assim, Enzo Fernández pode chegar a Portugal durante a pré-época ou no arranque da época caso o River Plate não chegue às meias finais.

À espera da conclusão do negócio está também o clube Defensa y Justicia onde Enzo Fernández esteve emprestado e que tem direito a 10% do valor a receber pelo River Plate.

Fulgini na mira para a posição "10"

O Benfica está a olhar para outros alvos no mercado depois de fechar o negócio de Enzo Fernández. Há outras posições a reforçar. Ao que a TSF apurou, nas últimas semanas as águias perguntaram pela situação do médio ofensivo francês Angelo Fulgini, que joga no Angers, de França.

Os contactos com os representantes do jogador aconteceram ainda antes de cair a possibilidade de chegar a acordo com Mário Gotze - que assinou pelo Eintracht Frankfurt. O Benfica ficou a saber que o Angers da I Liga Francesa quer um valor entre os sete e os 10 milhões de euros pelo jogador, um médio ofensivo que termina contrato no próximo verão.

Nos últimos dias, outros clubes mostraram interesse no jogador. Um emblema do futebol inglês, um do futebol germânico e dois clubes em França também perguntaram pelo atleta.