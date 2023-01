Enzo Fernández desobedeceu a Roger Schmidt e passou o Ano Novo na Argentina

Enzo Fernández © Gerardo Santos / Global Imagens

Por António Botelho 02 Janeiro, 2023 • 08:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Enzo Fernández não cumpriu as ordens de Roger Schmidt e foi à Argentina passar a noite de passagem de ano com a família. Agora pode ser punido com um processo disciplinar.

O treinador do Benfica tinha dito que não daria autorização a nenhum jogador sair do país este fim de semana porque o Benfica é uma equipa profissional e quer garantir as melhores condições físicas dos seus atletas, no entanto Enzo Fernández desobedeceu.

"Somos uma equipa de futebol profissional, as regras são [iguais] para todos os jogadores. É muito importante para todos os jogadores descansarem entre os jogos, para estarem prontos para o jogo seguinte. Não há exceções quanto a isso", frisou o treinador dos encarnados na quinta-feira.

Questionado sobre o médio argentino eleito o melhor jogador jovem do Mundial do Qatar Roger Schmidt assumiu que "há sempre o risco de perder jogadores" e que no Benfica têm de estar "preparados para tudo".

"Estes jogadores jovens, às vezes, têm oportunidades. Não é só o Enzo, são todos os jogadores. Faz parte do negócio do futebol. Se eles tiverem oportunidades, têm de tomar decisões. Eu posso dar-lhes conselhos e recomendações, mas respeito sempre as decisões dos jogadores, porque só têm uma carreira.".

Isto, numa altura em que se fala da saída de Enzo para o Chelsea. O treinador do clube inglês, Graham Potter, falou este domingo sobre o assunto sem confirmar o interesse.

"Enquanto a janela do mercado de transferências estiver aberta os media têm de preencher o tempo com alguma coisa e é normal que se digam muitas coisas nesta altura, faz parte do futebol moderno e temos de lidar com isso."

Para colmatar a eventual saída de Enzo Fernández o Benfica estará de olho em Orkun Kökçü do Feyenoord Rotterdam, avança a imprensa neerlandesa.

O médio de 21 anos é internacional pela Turquia e tem contrato com o Feyenoord até 2025. Soma sete golos e três assistências em 22 jogos nesta época e foi colega de Fredrik Aursnes no clube dos Países Baixos.