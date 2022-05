Enzo Fernández gostou da proposta do Benfica

© AFP

Por Miguel Jorge Fernandes 19 Maio, 2022 • 09:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jovem médio do River Plate ficou agradado do que ouviu do diretor dos encarnados, Rui Pedro Braz, que está em Buenos Aires para tentar contratar o jovem prodígio do futebol argentino.

Relacionados Benfica está na Argentina para negociar Enzo Fernández

O único senão, escreve o jornal Record, é que Enzo Fernández quer ficar no River até ao final do ano, para ajudar o clube argentino a vencer a Taça dos Libertadores, uma ideia contrária do que deseja o Benfica. As águias querem fechar com urgência a contratação de Enzo, e contar com o médio na pré-temporada.

O River Plate lidera o Grupo F da Taça dos Libertadores com 10 pontos e está à frente do Colo Colo, com quem vai jogar na próxima madrugada e tentar a passagem aos oitavos de final da prova. Um jogo que o diretor do Benfica vai assistir ao vivo no Estádio Monumental.

O Benfica não vai ter um negócio fácil, até porque o médio, Enzo Fernández, está blindado com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.