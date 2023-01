Enzo Fernández regressa e treina pelo Benfica

Enzo Fernandez © Hugo Delgado/EPA

Enzo Fernández está de regresso aos treinos do Benfica. Ao que a TSF apurou, o jogador já trabalha integrado com o restante plantel encarnado apesar de, esta segunda-feira, ter faltado a dois treinos. O jogador esteve na Argentina na passagem de ano, uma viagem sobre a qual não informou os encarnados.

De regresso a Portugal, o jogador infringiu o regulamento interno do Benfica com a ausência nas duas primeiras sessões de trabalho na preparação para o jogo no Estádio da Luz com o Portimonense para a liga portuguesa, marcado para sexta-feira, às 19h00 (partida que terá relato em direto na TSF). A decisão sobre um eventual castigo ao jogador está agora nas mãos da direção do clube.

Os adeptos do Benfica dividem-se quanto ao futuro do atleta. Para o antigo dirigente do clube, António Figueiredo, o jogador deve sair já em janeiro. "Na minha opinião, era mandá-lo já embrulhado em papel celofane para o Chelsea ou para onde ele queira ir". Taxativo, António Figueiredo acrescenta, "não tem capacidade ética para fazer parte desta equipa do Benfica (...) quando há uma fruta podre entre a fruta sã, essa fruta podre deve ser removida".

Ouça aqui as declarações de António Figueiredo à TSF 00:00 00:00

"Ainda o jogador estava na Argentina, já avisava que ia regressar ali na passagem de ano na sua terra. Não podemos voltar ao tempo do antigo jogador Omar Sivori que, quando chovia, saia do campo. Isto não é admissível (...) tem de ser punido. Mas eu não acredito que os dirigentes do Benfica, nomeadamente Rui Costa, tenham a intenção de deixar isto passar em branco", considera António Figueiredo.

António Figueiredo diz que os dirigentes do Benfica não devem "deixar isto passar em branco" 00:00 00:00

Também antigo dirigente das águias, José Manuel Capristano também defende um castigo pesado para o jogador, mas considera que Enzo Fernández deve continuar a ser utilizado. "Se (Enzo) for castigado com suspensão de jogos, quem é realmente castigado é o Benfica", explica.

Ouça aqui as afirmações de José Manuel Capristano à TSF 00:00 00:00

"Deve ser exemplarmente punido, de acordo com aquilo que ganha, para que possa sentir na pele, e, neste caso, também na algibeira, o que fez. Como um profissional jovem, com 21 anos, está bem a tempo de aprender que não deve fazer coisas deste género", concretiza José Manuel Capistrano.