Enzo no Algarve, Rui Costa em Inglaterra para fechar Grimaldo

Enzo Fernández © Juan Mabromata/AFP

Por Miguel Jorge Fernandes 12 Julho, 2022 • 10:12

Enzo Fernández já não vai integrar o estágio que o Benfica está a realizar em Inglaterra. O médio fica em Lisboa para cumprir todas as formalidades necessárias para ser anunciado como reforço de Roger Schmidt.

O Benfica deve anunciar nas próximas horas o negócio de dez milhões de euros por 75% do passe, mais oito milhões de euros por objetivos. Enzo Fernández segue depois viagem para o Algarve onde vai integrar os trabalhos da equipa encarnada.

Enzo não se cruza com o presidente Rui Costa

O presidente do Benfica vai viajar esta terça-feira para Inglaterra, onde vai acompanhar os últimos dias do estágio da equipa.

A presença de Rui Costa em Inglaterra, também pode servir para acelerar as negociações da possível venda do passe de Grimaldo para o Arsenal. A equipa londrina, segundo a imprensa inglesa, está a oferecer sete milhões de euros pelo defesa esquerdo, mas o Benfica deseja dez milhões de euros.

Grimaldo está na lista de vendas do Benfica, o espanhol termina contrato com as águias em junho de 2023, ou seja, pode sair a custo zero no final da temporada.