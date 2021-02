Equipa de rugby das Fiji canta em coro da varanda do hotel de quarentena. Veja o vídeo

© Direitos reservados

Os elementos da equipa Kaiviti Silktails, da liga de rugby das Ilhas Fiji, entoaram um hino para agradecer à equipa do hotel de Sidney, que os recebeu durante as duas semanas de quarentena obrigatória.

O cântico foi ouvido das varandas dos quartos dos jogadores do hotel Sofitel Wentworth, no centro da cidade australiana. As palmas compõem também o momento, que foi filmado e pode ver em baixo.

A equipa Kaiviti Silktails está na Austrália para se preparar para a temporada da Copa Ron Massey, uma liga semiprofissional, que foi cancelada no ano passado devido à pandemia de Covid-19.