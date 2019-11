Equipamentos de comunicação roubados do estádio da final da Libertadores

Bancadas do Estádio Monumental de Lima, no Peru © Guadalupe Pardo/Reuters

Mais de 100 equipamentos de comunicação foram furtados na noite de quarta-feira do Estádio Monumental de Lima, palco da final da Taça dos Libertadores, entre Flamengo e River Plate, disse esta sexta-feira a polícia peruana à rádio RPP.

Os equipamentos incluem 119 rádios portáteis, 90 cabos, 65 baterias, três carregadores múltiplos, entre outros itens. A polícia referiu ainda que os equipamentos estavam sob supervisão de empresas contratadas pela Conmebol e dos donos do estádio.

Os brasileiros do Flamengo, orientados pelo português Jorge Jesus, e os argentinos do River Plate disputam a final da Taça dos Libertadores no sábado, em Lima, a partir das 20h00.