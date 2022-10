Benfica nas Caldas, Sporting visita Varzim e FC Porto em Anadia. Conheça os jogos da Taça de Portugal

© Gustavo Bom/Global Imagens

O sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal ditou que o Caldas vai receber o Benfica, enquanto o Sporting desloca-se à Póvoa de Varzim e o FC Porto defronta o Anadia. O SC Braga também vai defrontar uma equipa da Liga 3, no seu caso o Felgueiras.

As regras do sorteio impediam que os clubes da I Liga se defrontassem entre si e jogariam a partida fora de casa contra equipas de divisões inferiores.

As águias vão assim jogar no Campo da Mata perante um Caldas que é, neste momento, o segundo classificado da série B da Liga 3.

Os leões, pelo seu lado, vão à Póvoa defrontar um Varzim que desceu à Liga 3 na última temporada e está em terceiro do grupo A. No mesmo grupo da terceira divisão do futebol em Portugal está o Anadia, adversário do FC Porto, que está no oitavo lugar da tabela.

O SC Braga vai defrontar o Felgueiras na terceira eliminatória da Taça de Portugal, equipa que está no sexto lugar do grupo A do terceiro escalão.

Conheça todos os jogos sorteados

Serpa - Gil Vicente

Fontinhas - Arouca

Mafra - Marítimo

Machico - Boavista

Valadares Gaia - Chaves

Caldas - Benfica

Felgueiras - SC Braga

Canelas 2010 - Vitória SC

Anadia - FC Porto

Oliveira do Hospital - Rio Ave

Trofense - Famalicão

Varzim - Sporting

Amora - Estoril Praia

Tondela - Santa Clara

São Martinho - Casa Pia

Vitória FC - Paços de Ferreira

Penafiel - Vizela

Länk Vilaverdense - Portimonense

Vianense - Beira-Mar

Rabo de Peixe - Sertanense

Imortal - Farense

Académico de Viseu - Oriental

Tirsense - Leixões

Bragança - Pevidém

Montalegre - São João de Ver

Sanjoanense - Belenenses

Nacional - Oliveirense

Olhanense - B SAD

Pêro Pinheiro - Sporting de Pombal

Dumiense - Real

Moreirense - Vilafranquense

Courense - Camacha