Equipas portuguesas conhecem a sorte nos 16 avos da Liga Europa

FC Porto, Benfica, Sporting de Braga e Sporting são as quatro equipas portuguesas que vão 'a jogo' © Ivan Del Val/Global Imagens

16 Dezembro, 2019 • 08:25

Benfica, FC Porto, e Sporting de Braga têm o estatuto de cabeças de série no sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, enquanto o Sporting é a única equipa portuguesa no Pote 2. Por estarem no Pote 1, os três emblemas lusos vão defrontar um dos segundos classificados da Liga Europa ou um dos quatro piores terceiros da 'Champions', com a vantagem teórica de atuarem a segunda mão em casa, em 27 de fevereiro.

Os 'encarnados' foram o quarto melhor terceiro da Liga dos Campeões, enquanto 'dragões' e 'arsenalistas' venceram os seus respetivos grupos da Liga Europa, ao contrário dos 'leões', que ficaram no segundo posto do D.

Mesmo no Pote 1, as formações lusas não estão livres de enfrentarem adversários categorizados, como o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, a Roma, de Paulo Fonseca, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, e os três clubes alemães (Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt e Wolfsburgo).

Quanto ao Sporting, os 'perigos' são bem maiores, pois poderá calhar-lhe em sorte Arsenal, Manchester United, Ajax, Inter de Milão, Sevilha ou Salzburgo.

O sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa está marcado agendado para as 12h00 (13h00 horas locais), em Nyon, na Suíça.

Potes para o sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa:

Pote 1: Ajax, Salzburgo, Inter de Milão, Benfica, Sevilha, Malmö, Basileia, LASK Linz, Celtic, Arsenal, FC Porto, Espanyol, Gent, Basaksehir, Sporting de Braga, Manchester United;

Pote 2: Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Olympiacos, Club Brugge, APOEL Nicósia, FC Copenhaga, Getafe, Sporting, Cluj, Eintracht Frankfurt, Rangers, Ludogorets, Wolfsburgo, Roma, Wolverhampton, AZ Alkmaar.