Cristiano Ronaldo bateu mais dois recordes no Europeu © AFP

Por TSF 15 Junho, 2021 • 19:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor em campo, depois de bisar na estreia de Portugal no Euro 2020. A seleção nacional bateu a Hungria, em Budapeste, por 3-0. No final do encontro, Cristiano Ronaldo mostrou-se satisfeito com a vitória conquistada por Portugal.

"O importante era ganhar. Foi um jogo difícil contra uma equipa que defendeu bastante bem durante os 90 minutos, mas conseguimos marcar três golos e estou muito agradecido à equipa por me ter ajudado a marcar dois golos e a ser o homem do jogo. Era fundamental entrar com o pé direito direito para dar confiança e agora é continuar e no próximo também ganhar", disse o capitão português, citado pela UEFA.

Portugal só construiu a vitória larga contra a Hungria no final do jogo. O primeiro golo surgiu aos 84 minutos por intermédio de Raphael Guerreiro. Cristiano Ronaldo marcou três minutos depois através da conversão de uma grande penalidade.

O capitão ainda foi a tempo, nos descontos, de assinar um bis, concluindo com êxito uma joga coletiva da seleção nacional orientada por Fernando Santos.