"Futebol fica mais pobre." As reações à morte de Vítor Oliveira

Por Teresa Alves 28 Novembro, 2020 • 16:06

O Sporting de Braga lamentou este sábado a morte do treinador Vítor Oliveira, recordando o seu passado como futebolista e treinador dos bracarenses.

Vítor Oliveira foi jogador do Sporting de Braga em 1981/82 e 1982/83 e também técnico do clube bracarense em 1998/99.

O Sporting de Braga endereça "sentidas condolências à família e amigos de Vítor Oliveira".

Também a Federação Portuguesa de Futebol lamentou o desaparecimento de uma "personalidade tão carismática".

Numa nota divulgada à imprensa, Fernando Santos lembrou que "numa carreira longa e cheia de vitórias, foi sempre, pelo seu enorme caráter, cultura desportiva e exigência, uma referência de topo do futebol português. A sua ligação aos jogadores, colegas treinadores, staff, dirigentes e clubes por onde passou - mais de quatro décadas ao serviço de quase vinte emblemas - falam mais alto do que quaisquer palavras que aqui possa deixar."

"Futebol fica mais pobre", diz Pedro Proença

"Esta é uma notícia que não queremos receber. Não quando se trata de alguém que não está doente, que está na plenitude da sua vida e que adora, respira futebol. Ainda há dias, o nosso amigo Vitor esteve na Liga, a dar uma aula da pós-graduação... tão bom foi ouvi-lo. Dizem dele que era o campeão das subidas, e foram 11. Não era, era um campeão dos treinos, da liderança e do futebol. Que semana dura e estranha esta, que nos leva os mais queridos. O Futebol e a sociedade continuam a ficar mais pobres", lamentou o Presidente da Liga Portugal.

Também o Benfica, Sporting e FC Porto manifestaram pesar e tristeza pelo desaparecimento de Vítor Oliveira.

"Ficará para sempre na nossa memória o excelente profissionalismo de um dos treinadores que mais se distinguiram nos últimos anos no futebol português, a integridade do seu caráter, o amigo e o benfiquista da parte de todos os que tiveram o privilégio de o conhecer", escreve o presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Vítor Oliveira, ex-jogador e treinador de futebol, que faleceu este sábado aos 67 anos. Aos familiares e amigos, o clube endereça as mais sentidas condolências", observou o clube lisboeta, em nota divulgada no sítio oficial na Internet.

"Vítor Oliveira era um dos grandes do futebol português nas últimas décadas. Neste momento difícil, o FC Porto envia as mais sentidas condolências à sua família e amigos. Descanse em paz", pode ler-se nas redes sociais dos 'dragões'.

Ouvido pela TSF, o treinador Manuel José disse estar "chocado" e "incomodado" com a morte do antigo colega e recorda quando Vítor Oliveira foi treinar o Portimonense por recomendação sua.

Manuel José conta como Vitor Oliveira foi treinar o Portimonense 00:00 00:00

"O Vítor tinha esta dicotomia. Em termos de personalidade, com os amigos era uma palhaçada com ele. Mas depois quando era trabalho era sério. E para além de ser sério, era líder", recorda Manuel José.