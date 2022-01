Érik Lamela vence o prémio Puskas. Bicicleta de Taremi estava entre os finalistas

O golo de Mehdi Taremi estava entre os três finalistas ao galardão que premeia o melhor golo do ano civil © Miguel Pereira/Global Imagens

O golo de Érik Lamela pelo Tottenham contra o Arsenal venceu o prémio Puskas da FIFA. Entre os três finalistas estava o pontapé de bicicleta de Mehdi Taremi, no Chelsea-FC Porto dos quartos de final da Liga dos Campeões da época passada.

No dia 14 de março de 2021, durante o dérbi entre o Tottenham e o Arsenal, o jogador argentino dos Spurs (atualmente no Sevilha) marcou com um remate de letra. Foi o primeiro golo do jogo que terminou com uma vitória da equipa do Arsenal por 2-1.

|Premier League| INACREDITÁVEL QUE GOLAÇO DE LETRA @Arsenal | @SpursOfficial | @ErikLamela #sporttvportugal #premierleague #pl #arsenal #arsenalfc #gunners #tottenhamhotspurfc #tottenham #spurs #ARSTOT #lamela pic.twitter.com/80zP1jX5jj - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) March 14, 2021

Outro dos finalistas era o pontapé de bicicleta do avançado do FC Porto na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da época passada. O FC Porto venceu essa partida por 1-0, com o tal golo de pontapé de bicicleta já nos minutos finais. No entanto, o remate foi insuficiente para os dragões avançarem na prova, visto que tinham perdido a primeira mão da eliminatória por 2-0.

Taremi está nomeado para o Prémio Puskas Achas que ganha? #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/WM2eMisDCx - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 30, 2021

Também havia um golo marcado por Patrik Schick durante o Euro 2020, que se jogou em 2021, entre os mais votados. Num jogo da fase de grupos do torneio entre a República Checa e a Escócia, no dia 14 de junho, o avançado checo fez um remate do meio campo que bateu o guarda-redes escocês David Marshall. Foi considerado o melhor golo com Campeonato da Europa.

After almost 800k votes, Patrik Schick's long-range stunner vs Scotland is UEFA EURO 2020 Goal of the Tournament! ⚽️ #EUROGOTT @GazpromFootball #EURO2020 pic.twitter.com/qBENMPj25b - UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2021

Recorde-se que na lista dos onze nomeados constavam ainda um golo de Luis Díaz pela seleção colombiana e outro de Valentino Lázaro quando ainda jogava pelo Borussia Monchengladbach, antes de se mudar para o Benfica.