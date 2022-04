Erik Ten Hag é o novo treinador do Manchester United para a próxima época

Erik ten Hag © Koen Van Weel/EPA

O Manchester United confirmou, esta quinta-feira, a contratação do neerlandês Erik Ten Hag como novo treinador para a próxima época.

O novo treinador de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo vai assinar um contrato de três épocas, com mais uma de opção.

Erik ten Hag, treinador de 52 anos, vai deixar o Ajax no final da época, substituindo Ralf Rangnick, que assumiu o comando da equipa em novembro passado.

John Murtough, diretor de futebol do clube inglês, explicou, em declarações à página de internet do Manchester United, que esta contratação foi avaliada perante o trabalho dos "últimos quatro anos em que Eric esteve no Ajax e provou ser um dos mais bem-sucedidos treinadores da Europa, conhecido pelo futebol atrativo e atacante da sua equipa, além do seu comprometimento com os escalões jovens".



Murtough garante ter ficado "profundamente impressionado com a visão estratégica de Ten Hag para devolver o Manchester ao nível competitivo" que o clube, atual sexto classificado da liga, merece.



"Desejamos a Erik toda a sorte do e queremos que ele se concentre no trabalho no Ajax até final da temporada. Esperamos recebê-lo em Manchester este verão", disse John Murtough.>

Em declarações divulgadas pelo clube inglês Erik ten Hag mostrou-se "muito honrado e entusiasmado" por ter sido escolhido para treinador do Manchester e deixou uma garantia: "Conheço a história deste grande clube e a paixão dos adeptos. Estou absolutamente determinado em desenvolver uma equipa capaz de alcançar o sucesso que merece".



Ten Hag, que já orientou o Utrecht e foi treinador-adjunto de Bayern Munique, PSV e Twente, prometeu aos adeptos do Ajax, que lidera a liga holandesa, "foco e trabalho" até final da época.



"Será difícil deixar o Ajax após estes anos incríveis. Posso garantir aos adeptos que estou comprometido e focado em terminar a época da melhor forma, antes de me mudar para o Manchester United", disse o técnico.