Erik Ten Hag garante que "Ronaldo não está à venda"

Por Tiago Santos 11 Julho, 2022 • 11:33

O técnico dos Red Devils garante que Cristiano Ronaldo não está à venda e assegura que o avançado faz parte dos planos do clube para a nova temporada.

Numa conferência de imprensa de antevisão do duelo amigável entre United e Liverpool, na Tailândia, Erik Ten Hag assegura que conta com o capitão da seleção portuguesa.

"Ele não me disse que quer sair. Como digo, Cristiano Ronaldo não está à venda e faz parte dos nossos planos queremos ter sucesso juntos", explica o técnico sobre as conversas que mantém com o avançado português.

Ronaldo está fora da digressão do Manchester United e o treinador justificou a ausência com "questões familiares", sem explicar quando conta ter o jogador a treinar com a equipa, apesar da insistência dos jornalistas presentes na conferência de imprensa.