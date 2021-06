Eriksen cai inanimado em campo. Dinamarca-Finlândia retomado

Christian Eriksen caiu inanimado no relvado © Friedemann Vogel/EPA

O encontro entre Dinamarca e Finlândia, da primeira jornada do Grupo B do Euro 2020, foi suspenso depois de, ao minuto 43, o médio Christian Eriksen ter caído inanimado do relvado e vai ser retomado às 19h30 deste sábado, avançou a federação dinamarquesa no Twitter.

"A partida contra a Finlândia será disputada hoje à noite. Isso acontece depois de confirmarem que o Christian está bem. A partida recomeça às 20h30 [19h30 em Lisboa]", pode ler-se na nota divulgada pela federação dinamarquesa.

A UEFA explicou que concordou em retomar o jogo depois de vários pedidos feitos por jogadores de ambas as equipas.

"Serão disputados os últimos quatro minutos da primeira parte e, em seguida, haverá um intervalo de quatro minutos, seguido da segunda parte", pode ler-se no Twitter da UEFA.

O horário da partida entre a Bélgica e a Rússia mantém-se para as 20h00 deste sábado.

O jogador do Inter de Milão, de 29 anos, recebeu assistência médica no relvado e, pelas imagens, foram efetuadas tentativas de reanimação.

A UEFA divulgou uma nota no Twitter, às 18h26, a informar que "o jogador foi transferido para o hospital e está estabilizado".

Pouco depois foi a vez de a federação dinamarquesa confirmar que Eriksen está acordado e a ser examinado. Informaram também que vão dar mais novidades sobre o estado de saúde do jogador nos próximos minutos.

O encontro estava empatado a zero na altura da interrupção.

O árbitro inglês Anthony Taylor acabou por apitar para o intervalo e, após cerca de 10 minutos a receber assistência, Eriksen abandonou o relvado de maca, rodeado pelos restantes jogadores, visivelmente abalados e consternados com a situação.

Em reação, a Federação Portuguesa de Futebol emitiu uma nota a expressar "profunda solidariedade" com o jogador.

"Estendemos a palavra de conforto possível, nesta hora tão difícil, a toda a família do jogador, à equipa nacional e à federação dinamarquesas, desejando ardentemente que o jogador possa recuperar, o mais depressa possível e plenamente, de um infortúnio tão grave como injusto. Força Eriksen! Todos os jogadores da Seleção Nacional, equipa técnica e comitiva presente em Budapeste", pode ler-se no comunicado, a que se seguiu também uma nota no Twitter.

Cristiano Ronaldo publicou no Instagram uma fotografia com o colega de profissão e diz ter os pensamentos e orações com Christian Eriksen e a família.

"O mundo do futebol está unido à espera de boas notícias. Estou a contar encontrar-te em breve no campo, Chris! Mantenham-se fortes!", pode ler-se na rede social do capitão da seleção portuguesa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

O presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, pede união à família do futebol neste momento.

"Momentos como este colocam tudo na vida em perspetiva. Desejo ao Christian uma recuperação completa e rápida e oro para que a sua família tenha força e fé. Nestes momentos, a união da família do futebol é tão forte e ele e a sua família carregam consigo os votos de boa sorte e as orações de todos", escreveu Čeferin através do Twitter da UEFA.

