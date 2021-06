Eriksen já saiu do hospital após "operação bem-sucedida"

O jogador de 29 anos colapsou em campo © EPA

Christian Eriksen, o futebolista internacional dinamarquês que teve um colapso num jogo do Euro 2020, teve alta hospitalar, esta sexta-feira, informou a federação dinamarquesa de futebol.

"A cirurgia correu bem e estou a sair-me bem, dadas as circunstâncias", disse Eriksen em comunicado.

Aos 43 minutos da estreia dinamarquesa na prova, no sábado, Eriksen tombou no relvado do Parken Stadium, com uma paragem cardíaca, obrigando à suspensão do encontro com a Finlândia, que então seguia empatado a zero.

Perto da linha lateral, no lado esquerdo do ataque dos dinamarqueses, o jogador de 29 anos colapsou, sendo de pronto assistido, primeiro pelos companheiros de equipa, nomeadamente o capitão Simon Kjaer, e depois pelas equipas médicas.

A rápida assistência médica em campo permitiu, após um quarto de hora, estabilizar o jogador e, posteriormente, transferi-lo, já depois de este ter recuperado a consciência, para um hospital de Copenhaga, onde permanece internado.

A partida foi inicialmente suspensa pela UEFA, sendo reiniciada quase duas horas depois, com a Finlândia a acabar por vencer por 1-0, com um golo de Joel Pohjanpalo, aos 60 minutos.

