"Errado e insensível." Jornal desportivo italiano acusado de racismo

A capa da polémica © DR

Por Rui Polónio 06 Dezembro, 2019 • 14:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Black Friday, foi com esta a manchete do jornal Corriere dello Sport, faz a antevisão do jogo que esta noite que opõe Inter e Roma. Com fotos do ponta de lança Lukaku e do defesa Smalling, antigos jogadores do Manchester United, o diário queria lançar um duelo dentro do jogo, mas só conseguiu incendiar a polémica.

O treinador da Roma, Paulo Fonseca, considera o título infeliz, "quando falamos de racismo temos que ter atenção. Penso que a intenção não era ser racista, mas para mim não são palavras infelizes", declarou o técnico português em conferência de imprensa.

Romeu Lukaku um dos visados escreveu nas redes sociais que esta é uma das manchetes mais idiotas que já viu.

Smalling classificou a capa de errada e insensível dizendo esperar que os editores assumam a responsabilidade e compreendam o poder e o impacto que têm.

O Inter, equipa de Lukaku, diz condenar todas as formas de discriminação e exorta a "cultura e paixão" no futebol.

Roma e Milan baniram os jornalistas do Corriere dello Sport de todos os treinos e declarações à imprensa até ao final do ano.

O jornal defende-se dizendo que o "objetivo era associar a importância técnica dos dois profissionais aos valores de dois homens comprometidos contra todas as formas de discriminação. Um título inocente, ainda que perfeitamente argumentado, transformado em veneno por quem só tem veneno em si", pode ler-se num longo editorial, intitulado "Nós inimigos do racismo" , publicado esta sexta-feira.

Nos últimos anos a Serie A tem sido marcada por vários incidentes e declarações racistas.