Morreu o escocês Ian St. John, histórico futebolista do Liverpool

O antigo futebolista internacional escocês Ian St. John, autor do golo que permitiu ao Liverpool conquistar pela primeira vez a Taça de Inglaterra, morreu, aos 82 anos, vítima de doença prolongada, informou esta terça-feira o clube inglês.

O Liverpool lembrou que o antigo avançado, autor de 118 golos em 425 jogos pelos 'reds', entre 1961 e 1971, marcou "um dos golos mais icónicos na história" do clube, em referência ao triunfo na final da Taça de Inglaterra de 1965, sobre o Leeds, por 2-1, após prolongamento.

We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St John.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ian's family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Ian St John 1938-2021. - Liverpool FC (@LFC) March 2, 2021

St. John ingressou no Liverpool na época 1960/61, numa altura em que os reds disputavam a segunda divisão inglesa, assumindo um papel de destaque na equipa que conquistou a promoção ao escalão principal e se sagrou campeã de Inglaterra em 1964 e 1966.