Escola de verão da NBA arranca esta segunda-feira no Porto

Numa fase inicial, Porto e Lisboa são as cidades que vão receber esta NBA Basketball School

Começa esta segunda-feira a primeira edição da escola de verão da NBA. Há já 60 jovens inscritos que vão poder aprender os métodos da liga norte-americana de basquetebol. À TSF, o diretor técnico desta escola, Nuno Tavares, explicou como surgiu a oportunidade de trazer este programa para Portugal.

"Surgiu esta oportunidade de poder ter a hipótese de trabalhar com a NBA e de poder desenvolver um produto novo que a NBA tem no mundo e que se chama NBA Basketballs Schools, que são uma rede desenvolvimento de basquetebol aberta a todos os jogadores de ambos os sexos, entre os seis e os 18 anos. Nesse sentido, tivemos alguns meses de negociação com NBA, de onde acabou por surgir uma assinatura de contrato de quatro anos para desenvolver, pela primeira vez, e abrir a NBA Basketball School, que tem, por um lado, estes campus da NBA no verão e outras partes do ano e depois, mais à frente, o programa do ano inteiro que iremos começar em setembro de 2024", explicou Nuno Tavares.

Numa fase inicial, Porto e Lisboa são as cidades que vão receber esta NBA Basketball School.

"No primeiro ano iremos focar-nos nas duas maiores cidades de Portugal, ou seja, Lisboa e Porto, sendo que iremos fazer já no Porto, 3 a 7 de julho, o primeiro evento e depois na semana a seguir, de 10 a 14, e iremos fazê-lo em Lisboa. Depois repetimos já num formato diferente, um formato pre-season. Neste caso de 28 de agosto a 1 de setembro no Porto e depois de 4 de setembro a 8 de setembro em Lisboa", afirmou à TSF o diretor técnico desta escola.

O responsável acredita que, com o conhecimento do método da NBA, muitos jovens podem sonhar chegar à principal liga de basquetebol do mundo.

"Quando falamos de um desporto de alta competição ou estamos a falar de alto rendimento existem muitas características que por vezes nos fogem, começando logo pela questão física, porque estamos a falar de atletas com certas características. Aquilo que é importante nesta abordagem da NBA e nesta abordagem da NBA Basketball School é realmente a trazer para Portugal o que NBA chama o método NBA, que é um método estruturado em ambiente focado no desenvolvimento da técnica e também na promoção de valores positivos como integridade, trabalho, equipa, respeito, determinação, etc. E se nós tivermos esta base e tivemos um número muito largo de jogadores a trabalhar neste método NBA, certamente iremos encontrar talentos e depois esses talentos irão ser desenvolvidos para dar o próximo passo", acrescentou.

A NBA Basketball School arranca esta segunda-feira no Porto e na segunda semana de julho chega a Lisboa.