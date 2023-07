"Escolhi com o coração." Di María aponta ao "39" no regresso ao Benfica

Por Miguel Jorge Fernandes com Rui Oliveira Costa 06 Julho, 2023 • 19:46 Partilhar este artigo Facebook

Milhares de adeptos juntaram-se esta quinta-feira junto ao Estádio da Luz para receber o regressado Ángel Di María. O argentino regressou ao Benfica, 13 anos depois de ter deixado o clube para representar o Real Madrid.

Depois de ter terminado contrato com a Juventus, de Itália, Di María teve várias opções para prosseguir a carreira. "Tive muitas propostas de muitos lugares, mas tinha a vontade, o entusiasmo e a força de vir para casa outra vez, sentir-me feliz novamente. E, sinceramente, escolhi com o coração e nada mais", disse o internacional argentino perante a festa e as interrupções com assobios e aplausos dos adeptos.

E tem um objetivo bem definido para a época que agora vai começar: "Este ano, o Benfica ganhou o 38 e oxalá que no ano que vem possamos sair pelo mesmo caminho e tentar poder conquistar o 39."

Ángel Di María agradeceu a todos por estarem presentes, até porque "não é normal fazer" este tipo de apresentações em Portugal.

"Os meus sentimentos são únicos e inigualáveis. Voltar a minha casa, porque a sinto como minha casa, é algo único. Estou completamente agradecido a todos. Ao presidente, que mediou a possibilidade de voltar a casa. O que sinto é algo inexplicável e estou eternamente agradecido a todos por terem vindo cá receber-me", afirmou o atleta.

Aos 35 anos, Di María regressa ao Benfica, que representou entre 2007 e 2010, e houve algo que certamente não esqueceu, já que cantou o hino do clube em uníssono com os adeptos.

Há 16 anos, o argentino chegava ao Benfica como um desconhecido proveniente do Rosário Central. Agora, volta às águias depois de passar por Real Madrid, Manchester United, PSG e Juventus, com vários títulos nacionais em Espanha e França, uma Liga dos Campeões, uma Copa América e um Campeonato do Mundo na bagagem.