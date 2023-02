© Manuel Fernando Araújo/Lusa (arquivo)

Por Miguel Jorge Fernandes 07 Fevereiro, 2023 • 11:40

Não vai faltar apoio ao FC Porto no reencontro com o Sporting, em jogo da 20.ª jornada do campeonato.

Os adeptos dos dragões tiveram direito a 2500 bilhetes. Os ingressos foram colocados à venda às 15h00 de segunda-feira, e esgotaram na manhã desta terça-feira.

O Sporting-FC Porto está marcado para domingo, às 18h00, e conta com relato na TSF.