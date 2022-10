Esgotaram os bilhetes para o FC Porto-Benfica

© Susan Vera/EPA

O FC Porto anunciou, esta terça-feira, que os bilhetes para o clássico frente ao Benfica esgotaram.

"Já não há bilhetes para o jogo entre o FC Porto e o Benfica, agendado para a próxima sexta-feira, no Estádio do Dragão, a contar para a 10.ª jornada do campeonato. O clássico vai ter assim lotação esgotada", lê-se no site dos dragões, cujo recinto tem capacidade para 50 mil pessoas.

O FC Porto, segundo classificado da Primeira Liga, com 22 pontos, recebe o Benfica, primeiro com 25, que ainda não perdeu qualquer jogo oficial nesta época.

O jogo tem início marcado para as 20h15 da próxima sexta-feira e pode ser acompanhado em direto, depois das 19h00, na antena da TSF em tsf.pt.