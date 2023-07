As espanholas mostraram porque razão estão entre as favoritas à conquista do Mundial © Marty Melville/AFP

Espanha deixou as rivais em alerta ao derrotar, esta sexta-feira, a Costa Rica por 3-0, com a estrela Alexia Putellas a sair do banco de suplentes. As espanholas, do Grupo C, mostraram porque razão estão entre as favoritas à conquista do Mundial com esta vitória. Ao todo fizeram 46 remates, enquanto as adversárias passaram praticamente todo o jogo a defender.

A "la roja" dominou a posse de bola desde o início da partida e ameaçou uma goleada quando marcou os três golos em apenas seis minutos, a meio da primeira parte.

Sobre o regresso de Putellas, o selecionador Jorge Vilda afirmou, na quinta-feira, que iria gerir cuidadosamente a carga de trabalho da médio de 29 anos, que ainda não fez um jogo completo desde que regressou, em abril, de uma grave lesão no joelho. Nos minutos finais do jogo com a Costa Rica, Putellas teve alguns pormenores bonitos nos minutos finais, mas não conseguiu ajudar a frustrada seleção espanhola a golear.

Já Aitana Bonmati, sua companheiria de equipa no Barcelona, teve classe durante a maior parte do jogo, criando muitas oportunidades de golo e chegando a marcar um golo, aos 23 minutos.

Do outro lado, a Costa Rica procura agora a primeira vitória no Mundial, depois de, há oito anos, na sua única participação, não ter passado da fase de grupos.

Golo de Valeria del Campo, aos 21 minutos:

Golo de Aitana Bonmatí, aos 23 minutos:

Golo de Esther González, aos 27 minutos: