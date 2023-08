Espanha faz história e sagra-se campeã mundial de futebol feminino

Por Guilherme de Sousa 20 Agosto, 2023 • 13:01 Partilhar este artigo Facebook

A Espanha é a nova campeã mundial de futebol feminino. A seleção bateu a Inglaterra por 1-0, no jogo da final disputado em Sidney, na Austrália. O único golo do encontro foi apontado aos 29 minutos pela defesa do Real Madrid, Olga Carmona.

Um golo de Olga Carmona, aos 29 minutos, foi suficiente para as espanholas levarem de vencida a Inglaterra e vencerem o seu primeiro Mundial à terceira participação na competição, depois de terem caído na fase de grupos em 2015 e nos oitavos de final em 2019.

Na segunda parte, Jennifer Hermoso ainda falhou uma grande penalidade da La Roja.

Já a Inglaterra, campeã europeia em título, alcança também a sua melhor participação num Campeonato do Mundo, uma vez que nunca tinha atingido a final, tendo sido terceira classificada em 2015 e quarta em 2019.

Este é um título histórico. É a primeira vez que a Espanha vence um campeonato do mundo de futebol feminino, sucedendo assim à congénere dos EUA.

A Espanha é também o segundo país do mundo, a seguir à Alemanha, a conquistar um título mundial em futebol masculino e feminino.

O último lugar do pódio do Mundial 2023 ficou entregue à Suécia, que no sábado venceu por 2-0 a Austrália, uma das anfitriãs, no encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares.