Jogo muito equilibrado. Espanha 0-0 Portugal (intervalo)

O duelo ibérico foi bastante equilibrado na primeira parte. Com poucas oportunidades de golo para ambas as equipas chegou-se ao intervalo com o nulo no marcador.

Começou o jogo em Maribor! O primeiro canto da partida surge aos 2 minutos de jogo e é para Espanha. Aos 18 minutos, Fábio Vieira fica caído no relvado, mas os jogadores espanhóis não param o jogo e os portugueses protestam.

Gedson não está muito em jogo e é chamado por Rui Jorge, para receber algumas indicações. Portugal conta com o apoio de muitos adeptos portugueses nas bancadas do Estádio Ljudski. O lance mais perigoso do jogo acontece aos 29 minutos, com Rafael Leão a conseguir furar a defesa espanhola. O cruzamento remate saiu muito perto da baliza de Álvaro Fernández.

A entrar nos dez minutos finais da primeira parte, Espanha tem mais posse de bola do que Portugal. O árbitro dá apenas um minuto de compensação.

Intervalo!

Onze de Espanha: Álvaro Fernández; Óscar Gil, Mingueza, Cuenca e Cucurella; Zubimendi, Gonzalo Villar e Manu García; Brahim Díaz, Puado e Bryan Gil.

Onze de Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Diogo Queirós, Diogo Leite e Abdu Conté; Bragança, Vitinha, Gedson e Fábio Vieira; Rafael Leão e Dany Mota.

Suplentes de Espanha: Josep Martínez, Iñaki Peña, Pedrosa, Miranda, Francés, Beltrán, Blanco, Sancet, Abel Ruiz, Fer Niño e Pino.

Suplentes de Portugal: Luís Maximiano, João Virgínia, Tomás Tavares, Pedro Pereira, Tiago Djaló, Florentino, Romário Baró, Filipe Soares, Gonçalo Ramos, Tiago Tomás, Jota e Francisco Conceição.